Montalto Uffugo, fiamme in un'abitazione: distrutta la cucina

Squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando di Cosenza, con supporto di autobotte e autoscala, sono intervenute alle ore 13.45 circa nel comune di Montalto Uffugo per l'incendio di un'abitazione. Il rogo ha interessato un appartamento situato al primo piano di uno stabile su due livelli. Le fiamme hanno completamente distrutto il locale cucina. Danni per il fumo denso originatosi dalla combustione nei rimanenti locali.



L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza del sito. Non si registrano danni a persone. Accertamenti sono in corso circa l'origine del rogo.

