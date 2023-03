L'8 Marzo in Calabria ha il volto triste di Elda Renna: “Nuovi licenziamenti alla Simet”

Fumata nera per la riunione che si è tenuta nella Cittadella regionale per cercare di trovare una soluzione e sbocco occupazionale per i 40 lavoratori licenziati dalla ditte autolinee Simet, mentre a questi si annunciano a breve altre 50 lettere di licenziamento. Doloroso lo sfogo della portavoce dei lavoratori licenziati lasciando per protesta il tavolo istituzionale ha lanciato all’assessore Staine, alla vigilia della festa della donna, la richiesta di bandire dalle gare d'appalto tutte quelle aziende che non hanno mai assunto donne autista. «Una riunione talmente inutile e offensiva anche per chi ci partecipava e soprattutto per noi licenziati, che in qualche modo ci aspettavamo di discutere su cose serie e non sulle solite scuse che da un anno ci sentiamo ripetere». Amaro lo sfogo di Elda Renna che a nome degli autisti licenziati afferma di come abbiano preso consapevolezza «di quanto le istituzioni regionali e soprattutto quelle della fascia Jonica, che dovrebbero essere attivamente sul campo accanto a noi, siano completamente assenti! La prima responsabile dei licenziamenti sicuramente è la Simet per le scelte sbagliate che ha fatto o probabilmente qualcuno ha suggerito, ma anche le istituzioni sono responsabili dei nostri licenziamenti, quando potevano, se ci fosse stata la volontà si sarebbe evitato di arrivare ai licenziamenti, a partire dal Governo Centrale a quello della Regione Calabria. Intanto – prosegue la nota a nome dei lavoratori – l'azienda Simet ha dichiarato di essere costretta, a breve, a licenziare altre 50 persone e questo significa chiusura! Questo a noi preoccupa molto perché stiamo provando sulla nostra pelle il dolore ed i problemi che il licenziamento crea e non vogliamo che ciò accada anche ai nostri ex colleghi, non vogliamo altre lacrime e dolore».

L’invito rivolto agli ex colleghi è quello di lottare e di non arrendersi, ma c’è anche un ennesimo appello alle istituzioni: «Faccio appello ai politici regionali e di governo, di qualsiasi forza politica, affinché dimostrino vero interesse a dare soluzioni a questi problemi che sono dei cittadini a cui puntualmente ogni volta chiedete il voto! Faccio appello alla Simet affinché temporeggi prima di licenziare nuovamente per evitare altro dolore e tante sofferenze. Credetemi ci avete massacrati! L'ultimo appello lo faccio alla Regione Calabria, al presidente Occhiuto e da donna a donna all'assessore Staine: domani è la festa della donna e da autista donna vi chiedo di bandire dalle gare d'appalto tutte quelle aziende che non hanno mai assunto donne autista e che ancora oggi nel 2023 non vogliono assumerle!».

