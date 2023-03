Scuola in Calabria, altre cattedre di Sostegno da affidare ai precari

In classe per aiutare tutta la classe e affiancare di chi ha bisogno. L’Ufficio scolastico regionale ha dato il via libera a un’ennesima e importante concessione di posti di Sostegno in deroga, accogliendo le richieste dei vari Atp, «per sopperire ad urgenti necessità rappresentate dalle istituzioni scolastiche in presenza di alunni con disabilità grave cui garantire il diritto allo studio». Complessivamente si tratta di 22,5 cattedre che si aggiungono a quelle già previste per i docenti di Sostegno, tra quante erano previste in Organico di diritto e quante invece sono state aggiunge in seguito prima con l’adeguamento dell’Organico alle situazioni di fatto e successivamente con le varie autorizzazione di posti in deroga, tra cui questa ultima. Complessivamente a questo punto, con le ultime aggiunte, il totale dei posti di Sostegno negli istituti calabresi per l’anno scolastico in corso sono 8.066,5 (4.420 in Organico di diritto e 3.624 in Organico di fatto).

I nuovi arrivi Il contingente più importante di posti in deroga autorizzati con questa ultima determinazione aspetta al Cosentino, dove ci sarà spazio per altri 12 docenti di Sostegno nelle varie scuole che ne hanno fatto richiesta. A seguire la provincia di Crotone con altri 5 posti concessi, quindi Vibo Valentia con 2,5 posti, Catanzaro con 2 e infine Reggio Calabria con solo 1 ulteriore posto in deroga.

Il totale A livello provinciale complessivamente, prima di quest’ultimo inserimento, eravamo giunti a 2.988,5 posti di Sostegno in provincia di Cosenza (1.503 in Organico di diritto e 1.473,5 in Organico di fatto), 2.573 nelle scuole della provincia di Reggio Calabria (1.300 in Organico di diritto e 1.272 in Organico di fatto), 1.239 in provincia di Catanzaro (775 in Organico di diritto e 462 in Organico di fatto), 671 in provincia di Crotone (401 in Organico di diritto e 265 in Organico di fatto), infine 595 posti di Sostegno in provincia di Vibo Valentia (441 in Organico di diritto e 151,5 in Organico di fatto).

Cosa sono I posti in deroga sono concessi dall’Ufficio scolastico regionale, su richiesta dei vari avamposti provinciali che a loro volta raccolgono le istanze dei singoli dirigenti scolastici che a livello territoriale recepiscono le domande, motivate e certificate, delle famiglie di studenti con disabilità o altre difficoltà. Nei prossimi giorni i vari Atp procederanno all’affidamento delle supplenze sino al termine dell’anno scolastico ai docenti di Sostegno inseriti nelle Graduatorie provinciali.

Preside supplente Sempre l’Ufficio scolastico regionale con un provvedimento ad hoc vergato nei giorni scorsi ha affidato alla dirigente scolastica Lisa Aloise la guida in reggenza dell’istituto comprensivo di Fuscaldo in sostituzione della preside Anna Maria De Luca che è stata spostata per ricoprire un importante incarico al ministero della Cultura. La dirigente Aloise resterà al timone della scuola tirrenica sino al prossimo 31 agosto.

