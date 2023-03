Cosenza, sulla Fiera di San Giuseppe soffia il vento della polemica

Sono 436 gli espositori che fanno parte della graduatoria stilata dal Comune per la prossima Fiera di San Giuseppe. Più precisamente, sono 436 le domande pervenute nei termini fissati da Palazzo dei Bruzi ed esaminate dall’apposita Commissione presieduta dal dirigente Francesco Giovinazzo; e 48 quelle quelle accolte sia pure siano arrivate fuori dai termini. Il Settore Attività Economiche e Produttive contestualmente, sulla base del bando per l’assegnazione dei posteggi, fissa le modalità per avere le autorizzazioni.

In entrambi i casi, le ditte comprese negli elenchi dovranno procedere al pagamento entro domani degli importi indicati nel bando stesso, comprensivi di oneri di occupazione di suolo pubblico e Tari, pena la revoca dei moduli e/o dei posti. Solo dopo il pagamento la Commissione procederà all’assegnazione dei posteggi e verrà emessa l’autorizzazione all’occupazione degli stalli nonché comunicato il numero e l’ubicazione dello stesso posteggio.

Questa modalità, però, che, sostengono gli espositori, in passato non veniva applicata, sta creando dei malumori. Tanto che fino a ieri erano poco più di una dozzina i venditori che si erano messi in regola. Gli altri vogliono sapere dove saranno collocati prima di versare le quote spettanti.

