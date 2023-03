Ospedale di Castrovillari, s’alza il sipario sulla riabilitazione fisiatrica

«Il nuovo Atto Aziendale conterrà l’inserimento dell’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione Fisiatrica». È quanto emerso – ovviamente alla necessità di assunzione del personale – nell'ultimo vertice sulla sanità del Pollino svoltosi all’Asp di Cosenza con il consigliere regionale, Ferdinando Laghi, il sindaco di Castrovillari, le sigle sindacali e gli esponenti delle associazioni del territorio del Pollino. L’aspetto forse più rilevante è emerso dalla riunione attraverso le rassicurazioni del Commissario Straordinario dell’Asp, dott. Graziano. «Un passo avanti importante – ha sottolineato il consigliere regionale, Ferdinando Laghi – nel riconoscimento del Diritto alla Salute delle popolazioni locali a cui pure si aggiungono altre buone notizie riguardanti interventi di ristrutturazione per l’Ospedale di Castrovillari, in particolare del Pronto Soccorso, nonché una serie di interventi di modernizzazione del parco delle attrezzature tecnologiche, riguardanti vari Reparti e Servizi dell’Ospedale». Anche sotto l’aspetto della integrazione dello scarso personale presente nel nosocomio del Pollino pare ci «possano essere dei miglioramenti, anche se i dati disponibili al riguardo non paiono del tutto concordanti».

