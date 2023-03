Paola, visita del sottosegretario alla Giustizia Delmastro alla casa circondariale

Impegno, scambio di istanze e una fattiva "presenza" di parlamentari a Paola, che testimonia la centralità della città del Santo nell'agenda governativa nazionale. Nella giornata di ieri la località tirrenica ha registrato la visita istituzionale dell'onorevole Wanda Ferro, sottosegretario di Stato all'Interno, e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, nonché del Senatore, Ernesto Rapani, presso la Casa Circondariale ubicata in località Deuda.

Ad accogliere i parlamentari, la direttrice del penitenziario di Paola, Emilia Boccagna e l'amministrazione comunale del sindaco Giovanni Politano, rappresentata per l'occasione dal vicesindaco Maria Pia Serranò, dal Presidente del Consiglio Comunale, Mattia Marzullo e dal capogruppo di Maggioranza, Sandra Serpa.

La visita dei sottosegretari rientra in un'importante iniziativa commemorativa utile a ricordare Sergio Cosmai, direttore che non si piegò alla ‘Ndrangheta, e che venne barbaramente ucciso. Presenti anche i consiglieri della Regione Calabria, Luciana e De Francesco e Sabrina Mannarino. "Nel complimentarci con la direttrice Boccagna per la sapiente direzione del penitenziario paolano, e per le tante attività rieducative e di reinserimento nel mondo del lavoro rivolte ai detenuti, ringraziamo gli Onorevoli Ferro e Dalmastro, entrambi sottosegretari del Governo Meloni, per la fattiva e continua attenzione rivolta verso la nostra città". È quanto affermano in una nota congiunta Serpa, Marzullo e Serranò: "Sergio Cosmai non si è mai piegato alla Ndrangheta, anzi, ha combattuto la criminalità organizzata opponendosi fino a perdere la propria vita. Un esempio da raccontare a tutti. Sulla legalità condividiamo la linea del Governo, apprezzando anche l'operato della Regione Calabria". Gli esponenti della maggioranza del comune di Paola rilevano inoltre come: "Iniziative simile servono a ribadire che le istituzioni sono presenti e che questo territorio non è abbandonato. Quale amministrazione comunale - conclude - anche grazie al meticoloso lavoro degli uffici, stiamo lavorando nel massimo della trasparenza e vogliamo proseguire sulla strada imboccata. Inoltre - conclude - abbiamo instaurato un dialogo sovracomunale che restituisce centralità alla nostra amata cittadina e può favorirne il rilancio ed il definitivo sviluppo".

© Riproduzione riservata