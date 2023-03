Corigliano Rossano, furto in due... puntate nell’Istituto agrario

Due furti in due giorni. Anzi in due notti. È successo all’Istituto agrario di Rossano in contrada Frasso. Nell’imponente struttura con più edifici sono ben due i furti uno a poca distanza dall’altro che si sono consumati, entrambi finalizzati ad asportare dei computer. Il primo episodio risale alla notte tra mercoledì e giovedì scorso. Ignoti sono penetrati all’interno del locale, posto a piano terra, dove sono allocati i computer portandone via uno solo. A quanto si è appreso è stata forzata la porta di ingresso in alluminio e una volta dentro è stato facile portare via il pc. Forse però il bottino è sembrato troppo magro per i ladri, oppure sono stati interrotti per qualche motivo dalla loro azione furtiva, in ogni caso sta di fatto che i ladri sono tornati anche la notte successiva riuscendo a rubare altri due computer. Identica la modalità di azione che ha potuto contare anche sul favore delle ore notturne e sul fatto che l’istituto si trova fuori dal perimetro urbano. Inoltre pare che quel locale non sia dotato di un sistema di allarme o di video sorveglianza. La scoperta di furti è avvenuta, in entrambi i casi, il mattino successivo alla ripresa delle lezioni. Immediata è stata la denuncia presentata alle forze dell’ordine.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata