Strategia del terrore a Corigliano Rossano, fronte compatto della politica contro il potere dei clan

Ferma condanna dei vili atti intimidatori, che stanno colpendo la città di Corigliano Rossano, da parte del partito di Forza Italia.

Il commissario cittadino del partito degli azzurri Giuseppe Turano ribadisce che la legalità è per Forza Italia il pilastro su cui si basa il vivere civile di ogni comunità e per questo deve essere difesa con fermezza. E in questo momento se ne avverte il bisogno visto che in un mese ben 4 sono stati gli atti di matrice intimidatoria perpetrati ai danni di imprese e attività commerciali. Senza contare una generale recrudescenza della piccola e media criminalità, con anche episodi di scippi compiuti in pieno giorno, atti vandalici che di recente hanno anche fatto registrare, soprattutto nell’area di Corigliano, il fenomeno di numerose auto rigate con chiodi e punteruoli. E poi ancora rapine a negozi anche per magri bottini. Per non parlare della “anonima incendi” che funesta le notti con mezzi dati alle fiamme, con episodi in cui spesso la criminalità è estranea e si inserisce il mal costume di risolvere con queste azioni anche dissidi di natura privata. Ora però ha fatto irruzione con prepotenza l’ombra oscura di una mano ignota che vorrebbe detenere il controllo del settore imprenditoriale.

