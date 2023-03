Belvedere Marittimo, tentato furto nella chiesa di San Michele: fermate 4 persone

Quattro persone di nazionalità straniera sono state fermate dai carabinieri di Scalea perché ritenute responsabili di un tentativo di furto avvenuto nella chiesa di San Michele a Belvedere Marittimo in località Santa Litterata. I militari sono riusciti a identificare i quattro anche grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza. I presunti responsabili sono stati fermati mentre si trovavano nel centro di Scalea.

Il gruppo “Impegno Comune per Belvedere Marittimo” ha voluto esprimere vicinanza al sacerdote don Alfred con un post pubblicato sulla pagina Facebook: “Porgiamo la nostra solidarietà a don Alfred. Nel complimentarci con le forze dell’ordine per il lavoro svolto, ringraziamo quei cittadini che non si sono girati dall'altra parte difendendo la sacralità di una chiesa a cui siamo tutti legati. Sulla sicurezza, abbiamo portato all'attenzione dell'Assise consiliare un documento di indirizzo che è stato adottato dalla maggioranza. Con l'arrivo della stagione estiva auspichiamo l’implemento dei controlli e il funzionamento di un sistema di videosorveglianza”.

© Riproduzione riservata