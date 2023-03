Paura a San Marco Argentano, accende il fuoco con l'alcol: gravi ustioni per una 45enne

Usa in maniera improvvida l’alcool per accendere il fuoco e si ustiona in più parti del corpo. Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti oggi pomeriggio nel centro storico di San Marco Argentano. Le urla della donna, di circa 45 anni, hanno messo in allarme anzitutto i vicini di casa che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Oltre al 118, allertati anche i militari dell’Arma della Compagnia guidata dal capitano Marco Arezzini che si sono recati sul posto con una pattuglia nell’immediatezza dei fatti. Di lì a poco si è visto volteggiare in cielo l’elisoccorso, perché secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe subito ustioni piuttosto serie. Il velivolo è atterrato nel non lontano terreno di gioco della stadio “Spadafora” e la donna ferita sarebbe stata portata al Centro grandi ustionati di Brindisi. Immediate le reazioni di sgomento ma anche di preoccupazione nella cittadinanza poiché la notizia – come spesso accade – è passato soprattutto tramite gli smartphone. La donna, oltretutto, è molto conosciuta e stimata anche perché lavora presso un noto Centro commerciale ed ora si spera che le bruciature riportate possano essere rimarginate dal pronto intervento dei medici. Un episodio simile è avvenuto una decina di giorni or sono a Montalto Uffugo sempre per un incidente domestico di questo tipo.

© Riproduzione riservata