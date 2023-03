Deroga in vista per riaprire il Punto nascita di Cetraro

Novità sostanziale per il Punto nascita dell’ospedale “Gino Iannelli”. Il sindaco, Ermanno Cennamo, ha reso noto che è stata finalmente avviata l’attesa procedura di deroga per la struttura. Come è noto, per riaprire il Punto nascita del presidio ospedaliero cetrarese e avere la conseguente revoca della sospensione delle attività, è, infatti, necessario ottenere dal Ministero della Salute la deroga relativa ai Punti nascita con meno di 500 parti annui. Così come è, appunto stato quello di Cetraro fino a quando è stato operativo.

Una deroga auspicata, in particolare, alla luce dell’indice di natalità espresso dal territorio, del bilanciamento tra domanda e offerta e delle difficili condizioni orografiche del comprensorio.

«Siamo ormai prossimi all’approvazione del nuovo Piano aziendale - ha, pertanto, spiegato il sindaco Cennamo - che organizzerà la nuova rete dei servizi sanitari della nostra provincia. Un appuntamento fondamentale per il rilancio della sanità del nostro territorio. A questo appuntamento non dobbiamo farci trovare impreparati ed è per questo che domani (oggi: ndc) incontrerò tutte le forze politiche e sindacali per fare il punto sulle attività poste in essere e sulle iniziative da intraprendere. La priorità è il Punto nascita, a cui abbiamo dedicato lunghi mesi. Sono fiducioso, perché la richiesta di deroga è stata già inoltrata al Ministero. Attenderemo e, se non dovesse convincerci l’idea aziendale e non dovessero arrivare le attese risposte, ci organizzeremo per far prevalere i diritti del nostro territorio».

