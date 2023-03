Sanità sul Tirreno, riapre Chirurgia a Praia a Mare

Presto sarà riaperto il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Praia a Mare. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente della terza commissione Sanità, Pasqualina Straface, che si è recata in visita all’ospedale di Praia a Mare.

Nel corso del sopralluogo, accompagnata dal consigliere regionale Sabrina Mannarino, componente della commissione, dal sindaco Antonino De Lorenzo e dal dottor Luciano Tramontano, direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina, la presidente ha avuto occasione di confrontarsi con il personale medico, infermieristico e socio-sanitario e di verificare lo stato dell’arte della fase di riapertura dell’ospedale.

«Ho notato e apprezzato molto - ha spiegato Pasqualina Straface - le ottime condizioni di una struttura sanitaria che sta rinnovando anche il parco tecnologico. Alcune attrezzature sono già state consegnate, altre ne arriveranno. L’ospedale di Praia, come tutti i presìdi calabresi, è gravato dalla carenza di personale. Purtroppo dodici anni di commissariamento, e di blocco del turnover, hanno provocato lo stato in cui oggi versano i nostri ospedali. Adesso, però, si riparte. Dopo l’approvazione del Piano operativo a novembre scorso, la struttura commissariale guidata dal presidente Roberto Occhiuto ha iniziato a governare i processi e a programmare il servizio sanitario regionale, anche con il varo di Azienda Zero, il braccio operativo che centralizzerà tutti i concorsi. L’ospedale di Praia a Mare - ha affermato Straface - è in ottimo stato ed il prossimo passo sarà la riapertura della Chirurgia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata