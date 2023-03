Cosenza, sfida ad alta tecnologia tra robot salvavita fatti in... classe

La verità sulle pensioni. Emergono ulteriori dati sui pensionamenti dei docenti, il personale Ata e gli Insegnanti di religione cattolica nelle scuole Secondarie di primo e secondo grado della provincia di Cosenza. Cifre contenute in un report illustrato nei giorni scorsi dall’Ufficio scolastico provinciale ai sindacati di categoria. Caselle destinate sia ai trasferimenti (scadranno domani i termini per presentare la domanda da parte dei docenti, dal 17 marzo al 3 aprile il personale Ata) che alle immissioni in ruolo in base a quanto il governo deciderà di allargare i cordoni della borsa.

Prof, Ata e Irc

La platea dei possibili pensionandi nel 2023, in base a quanto chiarito dall’Inps, è pari a 438 persone, di cui 232 docenti impegnati nelle scuole Secondarie di secondo grado, 191 Ata e 15 Insegnanti di religione cattolica (Irc). Al 13 marzo risultano disponibili 309 posti considerando cessazioni per raggiunti limiti di età, compimento anzianità massima o pensione anticipata, dimissioni volontarie. Scendendo nei dettagli delle varie categorie: 149 docenti di Secondo grado, 149 Ata e 11 Irc. Delle 149 caselle relative al personale Ata, la stragrande maggioranza è legata ai collaboratori scolastici (107), a seguire Assistenti amministrativi (16), Assistenti tecnici (8), Ausiliari (5), Collaboratori tecnici (3), Direttori dei servizi generali e amministrativi (8), infine 1 posto a testa per Collaboratori amministrativi e Cuochi. Tra i docenti delle Superiori, i numeri più importanti relativi alle disponibilità riguardano le classi di concorso A026, A027, A050 e AB24 con 12 posti a testa; poi 10 posti per la A040; 8 per la A012; 7 per la A019 e la A037; 5 per la B015, la AA24 e la AA48. A seguire le altre.

Medie, Primaria e Infanzia

Relativamente alle scuole Medie, risultano 15 cessazioni dal lavoro nella classe di concorso A028, 13 nelle A022, 9 nella A030, 6 nella AB25, 4 nella A001, 3 nella A049, AA25 e A060, 1 nella AC25 e per i Fuori ruolo. Inoltre ci sono da aggiungere altri 12 posti al momento in attesa di certificazione da parte dell’Inps. Per la scuola Primaria risultano 112 cessazioni (da aggiungere altri 28 in attesa di certificazione Inps) e 52 per l’Infanzia. Infine 5 posti dovrebbero essere lasciati liberi dai dirigenti scolastici.

Finale regionale

L’Istituto di istruzione secondaria superiore “Erodoto di Thurii” di Cassano all’Jonio giovedì ospiterà la finale regionale della “Robocup Junior Academy” che aprirà la strada alla sfida nazionale tra le migliori scuole d’Italia in programma dal 19 al 22 aprile prossimi a Vicenza. Nella palestra della scuola cassanese dedicata al padre della storia si sfideranno i robot realizzati da studenti e docenti di scuole Medie e Superiori di tutta la Calabria (tra l’altro di Bovalino, Soverato, Castrovillari, Trebisacce, la stessa Cassano) aderenti alla rete Robocup Academy. Il compito per tutti è stato realizzare un robot capace di muoversi in autonomia in un ambiente post disastro (terremoto o attacco bellico), superando ostacoli imprevisti e raggiungendo un’area in cui sono presenti vittime e superstiti della devastazione, riuscendo a distinguere tra quanti sono deceduti e quanti invece sono ancora vivi, e portandoli in salvo.

