Diamante, inaugurato murale dedicato al generale dalla Chiesa

Inaugurato stamani a Diamante, il murale realizzato dall’artista Agostino Cirimele e dedicato al generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa. A scoprire il Murale sono stati la prefetta di Cosenza Vittoria Ciaramella, il comandante della Legione Carabinieri Calabria Pietro Salsano e il sindaco di Diamante Ernesto Magorno. Presenti le massime rappresentanze delle forze dell’ordine, il presidente della Commissione anti 'ndrangheta del Consiglio regionale Pietro Molinaro e numerosi sindaci, autorità religiose, rappresentanti dell’Anc, altre associazioni e cittadini. La mattinata è proseguita al Cineteatro Vittoria, dove si è esibita la Fanfara dei Carabinieri del 10mo Reggimento Campania, diretta dal maestro Luca Berardo e accompagnata da numerosi applausi.

«È una giornata di cambiamento e di crescita - ha detto Magorno - voluta affinché si rafforzi l’ideale ponte tra i cittadini e le istituzioni». «Nella ricorrenza della 28ma Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti - ha sottolineato la prefetta Vittoria Ciaramella - è stato importante omaggiare attraverso l’arte e in un luogo simbolo chi come il generale dalla Chiesa ha sacrificato la vita per combattere il malaffare». Anche Salsano, ha voluto ricordare la figura di Carlo Alberto dalla Chiesa e ringraziare la Città di Diamante, per l’omaggio che ha riservato alla memoria del generale dell’Arma e per l’accoglienza ricevuta oggi.

Particolarmente toccanti ed applauditi dal pubblico i contributi offerti dagli studenti dell’Istituto comprensivo e dell’Iiss: canzoni e riflessioni dedicate al tema della giornata e al ricordo del generale dalla Chiesa.

