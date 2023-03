Corigliano Rossano, ancora un'auto data alle fiamme. Indagano i carabinieri

A fuoco nella notte l'ennesima automobile a Corigliano Rossano. L'auto , una Opel Zafira, era parcheggiata in via Adige allo scalo di Rossano. Le fiamme sono divampate bella notte distruggendo la parte anteriore del mezzo. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e gli agenti di polizia del commissariato cittadino. L'auto è risultata di proprietà di un cittadino straniero e le cause a quanto si è appreso sono di origine dolosa.

