Cosenza, riscossione dei tributi: Municipia o nuovo bando

Il servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie: è uno dei tanti problemi che l’amministrazione comunale da qui al mese di luglio dovrà affrontare e risolvere. Dal 2017 è nelle mani della Società Municipia Spa che attualmente sta agendo in regime di proroga. Il primo prolungamento del contratto ha compreso il periodo tra luglio 2022 e il mese scorso di gennaio. L’altro è in corso, ma dovrà concludersi appunto entro luglio, non essendo previste altre proroghe (per la copertura delle spese derivanti dal contratto in essere sono stati impegnati 750mila euro comprensivi di Iva sul bilancio di previsione pluriennale 2023-2025). Municipia Spa ha presentato un project financing riproponendo la propria candidatura per l’espletamento del servizio. Gli uffici comunali stanno facendo le loro valutazioni. Pensando, contestualmente, alla preparazione e successiva pubblicazione di un bando di gara europeo. I tempi sono molto stretti. Per cui si dovrà prendere una decisione: accettare il Piano di Municipia oppure virare (ma bisogna sbrigarsi) sul nuovo bando.

