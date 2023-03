Omicidio di Francesco Prisco a Tortora: oggi i funerali del 32enne

Ci vorranno 60 giorni per conoscere l’esito dell’autopsia su Francesco Prisco, il 32enne di Tortora ferito mortalmente in un agguato. Ieri mattina, si è svolta l’esame sul corpo del giovane alla presenza dei medici legali nominati dalla Procura e dei consulenti di parte.

Nei giorni scorsi, sono finite in carcere tre persone accusate di aver sparato a Prisco. Si tratta di Angelo Lentini (42 anni di Praia a Mare); Michele Tufano (39 anni di Napoli ma residente a Tortora) e Jonathan Russo (39 anni di Praia a Mare ma residente a Tortora). I tre si trovano rinchiusi nel carcere di Paola. Oggi si svolgeranno i funerali del 32enne e il sindaco di Tortora, Antonio Iorio, ha proclamato il lutto cittadino.

Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio scorsi, Prisco fu raggiunto da una scarica di pallettoni in via Ruggiero, a pochi metri dalla sua abitazione, a Tortora e al confine con il territorio di Praia a Mare. I residenti della zona lo trovarono in una pozza di sangue e chiamarono subito i soccorsi. Prisco fu trasferito d’urgenza prima al Pronto soccorso dell’ospedale di Praia a Mare e poi nell’ospedale di Cosenza. Lì il giovane fu sottoposto a diversi interventi chirurgici per estrarre i proiettili, ma le sue condizioni peggiorarono e dopo dieci giorni Prisco spirò in un letto dell’ospedale Annunziata.

