Corigliano Rossano, 66enne trovato morto in casa con il volto morso dal cane

Ci sono ancora diversi aspetti da chiarire sul ritrovamento, avvenuto stasera, del corpo senza vita di un uomo all’interno della sua abitazione in contrada Gambelluccia alla estrema periferia dell’area urbana di Corigliano. Una zona di campagna tra le località di San Nico e Cantinella. Da una prima sommaria ricostruzione pare che la morte sia da configurarsi in un episodio di dramma della solitudine se gli accertamenti che si stanno conducendo in queste ore confermeranno che ad aggredire l’uomo sfigurandolo in volto, sia stato il suo cane che era anche la sua unica compagnia. A quanto si è appreso la vittima, 66 anni, viveva da solo in campagna in una zona rurale.

