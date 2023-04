Ospedale di Paola, è scontro politico. Visioni differenti tra FdI e Pd

«Riponiamo nel presidente della Regione Calabria la massima fiducia, apprezzandone finora la gestione oculata della sanità in Calabria. Sull'Ospedale di Paola siamo certi che non saranno commessi errori a danno del territorio».

Il circolo paolano di Fratelli d’Italia, coordinato dal presidente del consiglio comunale di Paola, Mattia Marzullo, è fiducioso. Il capogruppo, Francesco Vigilante, l'assessore con delega alla sanità, Antonio Logatto, unitamente al sindaco Giovanni Politano, hanno incontrato Occhiuto a Catanzaro a testimonianza «della grande attenzione del nostro gruppo e di tutta l'amministrazione comunale per tutelare l'Ospedale di Paola. Gli ultimi investimenti, (terapia intensiva, pista di atterraggio per elisoccorso, potenziamento del pronto soccorso, la progettazione di tre nuove sale operatorie e la prossima apertura dell'emodinamica) lasciano ben sperare che la strada intrapresa sia quella giusta».

FdI cerca di spegnere l’incendio, divampato dopo la notizia dello spostamento delle attività chirurgiche da Paola a Cetraro. «Nessuno deve pensare di usare questa situazione per farsi campagna elettorale. Come partito, grazie anche ai consiglieri Giovanni Mannarino e Sandra Serpa e al vicesindaco, Maria Pia Serranò, siamo impegnati nella tutela dell'Ospedale, ma è oggi il momento del dialogo, come ribadito anche dai consiglieri regionali, Sabrina Mannarino e Luciana De Francesco». Il Dca n. 64 spiega Marzullo «è studiato secondo una logica, chi ha redatto il piano ha considerato che l’ospedale di Cetraro si trova vicino alle uniche due cliniche private del Tirreno cosentino e che a pochi chilometri da Cetraro - a Belvedere Marittimo - esiste l’unico pronto soccorso privato della Calabria.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata