Cosenza, un progetto per salvare i 15 dell’Adiss Multiservice

Dopo anni di lavoro messi alla porta. Sono gli addetti della Cooperativa Adiss Multiservice, ex Lpu, poi stabilizzati, che da oltre venti anni garantivano l’attività di pre e post scuola e gestione del servizio scuolabus. Un servizio essenziale per tutte quelle famiglie che, causa lavoro e altri impegni inderogabili, sono costrette ad accompagnare e riprendere i propri figli in orari extrascolastici. Una cooperativa impegnata in attività fondamentale di intrattenimento per i ragazzi e di supporto alle loro famiglie.

«Ebbene, nonostante le promesse del sindaco Caruso in campagna elettorale», denunciano dalla Usb Lavoro Privato, «quando incontrando lavoratori e residenti dei quartieri popolari prometteva la difesa e il rafforzamento delle cooperative, i 15 operatori della Cooperativa da diversi mesi si sono ritrovate per strada, senza stipendio e senza un futuro lavorativo.

