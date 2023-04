Acquappesa e Guardia Piemontese, le Terme Luigiane riaprono a maggio e ipotecano l’estate

È una nuova primavera per le Terme Luigiane. La riapertura per il compendio è stata fissata al 22 maggio. Ed in chiave turistica questo rappresenta un’opportunità unica per la stazione termale più antica e rinomata della Calabria. Lo scorso anno difatti per via di un accordo giunto in ritardo – tra Regione Calabria e Sateca – i battenti sono stati dischiusi soltanto a fine luglio con una consequenziale ripartenza ad handicap. Oggi i motori sono però rodati da una prima stagione di cambio gestione per certo versi non facile.

Gianpaolo Iacobini, amministratore unico di Terme Sibarite, parla di una programmazione che può fare passi importanti in avanti: «Fare di più e meglio era l’obiettivo prefissato e che contiamo di raggiungere quest’anno, dopo una stagione 2022 comunque incoraggiante. Siamo al lavoro già da mesi e questo consentirà non solo di avviare già a maggio le attività, ma anche di implementare i servizi e restituire operatività anche a strutture alberghiere lo scorso anno rimaste chiuse. Il tutto dunque con indubbi benefici anche dal punto di vista occupazionale. La strada della rinascita è ancora lunga, ma siamo in cammino, con fiducia e determinazione».

Lo scorso anno anche se si è concluso solo con un piccolo margine di utile a causa dell’incertezza legata alla riapertura del compendio le prenotazioni non sono state quelle di un tempo. Si punta adesso a riprendere piena operatività.

