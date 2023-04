Cosenza, detenevano marijuana e hashish: due arresti. Rinvenuti 2 revolver

A Cosenza, nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne del posto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa, perché, trovato in possesso, all’interno di un locale nella sua disponibilità, di circa 250 grammi di marijuana essiccata.

A seguito di altra perquisizione personale e domiciliare, è stato arrestato in flagranza di reato un 50enne di Cosenza, perché deteneva illecitamente 15 bustine di hashish, di peso complessivo pari a circa 15 grammi.

Nel corso della stessa operazione, sono state rinvenute e sequestrate contro ignoti, in aree comuni di un immobile di Cosenza, due pistole revolver.

La sostanza stupefacente e le due armi comuni da sparo sono state sottoposte a sequestro per i successivi accertamenti tecnici.

I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

