Acri flagellata dal maltempo e strade impercorribili. Il sindaco chiude le scuole

Sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado. E' questa la decisione presa dal sindaco di Acri Pino Capalbo per la giornata di domani mercoledì 5 aprile. Il bollettino regionale della Prot. civile recita per domani allerta gialla, ma il primo cittadino ha voluto ulteriormente cautelarsi in virtù dei numerosi movimenti franosi che hanno investito il territorio comunale nei giorni scorsi.

Stra impercorribili e previsioni che potrebbero ad altre cadute di massi e ulteriori smottamenti. Da qui la decisione di diminuire il traffico veicolare e chiudere le scuole.

