Castrovillari, in auto con circa 5 chili di cocaina: 35enne arrestato

Trasportava cinque chili di cocaina. La droga era nascosta nel doppio fondo ricavato nella portiera dell’auto. I militari della guardia di finanza del Comando provinciale di Cosenza hanno arrestato un uomo di 35 anni con l’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente. L’uomo è finito in manette al termine d’un controllo avvenuto nell’area di servizio di Tarsia est dell’A2 Salerno Reggio Calabria.

L’uomo viaggiava a bordo d’una Fiat Panda. L’ispezione della vettura è scattata quando l’uomo fermato per un controllo di routine ha iniziato a mostrare segni d’insofferenza. Il trentacinquenne inoltre ha avuto non poche difficoltà a spiegare la meta e il motivo del suo viaggio. La perquisizione dell’auto è avvenuta col supporto di un’unità cinofila. Il cane della guardia di finanza ha fiutato la presenza della sostanza stupefacente all’interno della portiera dello sportello posteriore destro. I quattro panetti di cocaina erano avvolti in un cellophane e sigillati col nastro adesivo. L’uomo è stato arrestato e dopo le formalità di rito trasferito nel carcere di Castrovillari.

© Riproduzione riservata