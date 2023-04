Paola, messaggi e pedinamenti dopo rifiuto: condannato

Non ha accettato i rifiuti alle sue avances di una donna e l’ha perseguitata con messaggi e pedinamenti. Il Tribunale di Paola ha condannato a un anno e due mesi di carcere un uomo del Tirreno cosentino. L’indagato era stato arrestato, nel gennaio del 2021, perchè - secondo l’accusa - dopo essersi invaghito di una sua coetanea, sentendosi rifiutato dalla stessa, avrebbe cominciato ad avere nei suoi confronti comportamenti persecutori e minatori, che costringevano la vittima a modificare le proprie abitudini di vita e ad avere timore per la sua incolumità. La donna, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Mandarino del foro di Paola, presentò subito una querela. Un giorno l’uomo è stato arrestato dai carabinieri mentre pedinava e bloccava la vittima sotto casa. In un primo momento, ha aggredito anche i carabinieri che poi lo hanno arrestato.

