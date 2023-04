Cosenza, droga nelle scuole e alcol a minorenni. Un arresto e quattro denunce

Nascondeva in auto alcune dosi di droga e un bilancino di precisione. E' accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti l'uomo, di 35 anni, arrestato dai poliziotti della squadra volante della Questura di Cosenza. L'uomo è stato fermato e perquisito a un posto di blocco. Nel corso dell'ispezione i poliziotti hanno trovato nel cassetto dell'auto alcune bustine di cellophane contenente marijuana per un peso complessivo di circa 85 grammi. L'uomo dopo le formalità di rito è stato assegnato ai domiciliari.

Droga nelle scuole

Tre persone sono state denunciate a piede libero. dagli agenti della squadra volante per possesso di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli negli istituti scolastici superiori, disposti dal questore di Cosenza Michele Maria Spina, i poiziotti hanno deferito tre persone trovate in possesso di alcune dosi di hascìsc e eroina. Nell'ambito della stessa attività è stato denunciato a piede libero, sempre per possesso di sostanza stupefacente, anche un cinquantenne. L'uomo è stato fermato per un controllo e all'interno di una tasca interna del giaccone alcune dosi di cocaina e eroina.

Alcol ai minorenni

Sorpreso a somministrare bevande alcoliche a due minorenni. I poliziotti della Questura di Cosenza, ­ nel corso dei controlli nell'area del divertimento serale, hanno denunciato a piede libero il gestore di un locale. L'uomo è stato sorpreso dai poliziotti (in borghese) mentre somministrava due cocktail a base d'alcol a due minorenni.

