Fucili nascosti nell'intercapedine di un condominio, sequestro a Cosenza

Le armi erano nascoste in una intercapedine. I carabinieri della Compagnia di Cosenza - nel corso di un servizio di controllo del territorio coordinato dal maggiore Antonio Quarta su disposizione del Comandante provinciale dell’Arma il colonnello Agatino Saverio Spoto - hanno rinvenuto e sequestrato quattro fucili – tra cui un canne mozze e una pistola calibro 7,65, oltre a 250 cartucce. Le armi, tutte con matricola abrasa, erano nascoste in un vano ricavato all’intero di una parete nell’area comune di un condominio alla periferia del capoluogo bruzio. I quattro fucili e la pistola dopo il sequestro sono state inviate al Ris di Messina per accertamenti.

