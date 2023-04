Fuscaldo, botte da orbi tra fratelli: entrambi finiscono in ospedale

Una lite tra fratelli nella serata di venerdì è degenerata. In pochi attimi dalle parole i germani sarebbero passati alle mani. I due se li sono dati di santa ragione al punto che sarebbero anche stati allertati i Carabinieri della stazione di Fuscaldo al fine di riportare la calma. Da quanto si è riusciti ad apprendere i fratelli hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale. Le indagini sono tutt'ora in corso per verificare esattamente quanto sia accaduto.

Analogamente un'altra lite in famiglia tra due fratelli è avvenuta qualche giorno fa a Longobardi. Uno dei due germani di 53 anni è stato anche ricoverato in chirurgia in Ospedale a Paola per accertamenti. L'uomo oltre a un trauma cranico avrebbe riportato altre ferite. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Indagini anche in questo caso in corso per verificare quanto accaduto. La lite potrebbe essere dovuta a questioni di eredità.

