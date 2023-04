Incendiato stabilimento balneare nella contrada turistica di Amantea

Per la seconda volta in appena due anni il lido dell’Hotel La Scogliera, nota struttura ricettiva in località Coreca ad Amantea è stato avvolto dalle fiamme. Un fatto decisamente insolito che si collega idealmente a tanti atti similari che, nel corso di questi ultimi mesi, si sono verificati lungo la costa tirrenica cosentina. Non solo Amantea, ma anche Acquappesa nel 2021, Santa Maria del Cedro nel 2022 e Scalea nello scorso mese di gennaio: le strutture dedicate all’accoglienza dei bagnanti si presentano come “vittime” perfette.

Posizionati in luoghi poco frequentati per buona parte dell’anno e senza un efficiente servizio di sorveglianza, i lidi sono facilmente raggiungibili da coloro che intendono porre in essere azioni delittuose, con il chiaro intento di non generare soltanto danni, ma di indurre ansia e preoccupazioni non solo nei gestori, ma anche verso coloro che vivono e lavorano in quel dato territorio. Coreca è da sempre sinonimo di turismo, ma da qualche anno a questa parte questa fama è certamente meno brillante.

