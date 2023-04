Ospedale depotenziato a Paola: scende in campo il comitato locale

Sulla presunta spoliazione dell’Ospedale di Paola, arrivano nuove stoccate dal Pd all’esecutivo regionale. «Il presidente Occhiuto avrebbe dovuto immediatamente risolvere la questione e smentire con atti concreti il ventilato trasferimento. Evidenziamo innanzitutto, a livello ragionale, che i risultati tanto annunciati e attesi in direzione del risanamento della sanità di Occhiuto tardano ad arrivare».

I democrat parlano di degrado e approssimazione: «Ci chiediamo come vengono spesi i soldi, dove sono finiti i piani operativi, come vengono assestati i bilanci, a quanto ammonta il debito, quando assumeranno personale. Essi sono il nodo fondamentale per far ripartire il sistema. Nella sanità tutto è rimasto come prima». Il Pd parla inoltre di «passerelle e spettacoli offerti dai politici in maggioranza alla Regione considerati ospiti graditi in città pronti alla battaglia, pronti alla vicinanza, alla prossimità ma alla fine noi paolani rimaniamo sempre soli. Soli a difenderci, soli a protestare». Il Pd difende la città: «Sostiene l’azione di uno dei suoi più autorevoli dirigenti, Graziano Di Natale, e continueremo ad informare i cittadini». Infine: «Non possiamo permettere che decisioni del genere passino e senza tenere in minima considerazione le battaglie di questi anni. Non faremo un passo indietro, di mezzo c’è il diritto alla salute e salutiamo con piacere la nascita del Comitato popolare». È giunto inoltre come annunciato un documento congiunto dei sindaci dei Comuni di Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Longobardi, Amantea, Lago, San Pietro in Amantea, Cleto e Aiello Calabro, per l'attuazione del Dca n. 64 del 2016 varato dall’allora commissario straordinario Scura, che prevede l'emergenza ed urgenza presso il presidio Ospedaliero di Paola.

