Cosenza, Pasqua senza stipendio per i dipendenti Amaco

Pasqua amara per gli oltre cento dipendenti dell’Amaco. Niente stipendio (quello di marzo), per il ritardo nella consegna da parte della Regione Calabria all’azienda del Durc. La situazione è stata finalmente sbloccata ma non è stato possibile pagare lo stipendio. Occorrono i tempi tecnici perché il flusso di denaro arrivi dalla Regione a Cometra (il Consorzio Trasporti Meridionale di cui fa parte l’azienda per la mobilità dell’area urbana). Previsioni? Se tutto andrà bene lo stipendio sarà pagato dopo giorno 15. Ciò significherebbe, un’altra settimana all’asciutto per decine di famiglia che sperano nel miracolo subito dopo Pasquetta. Gli attuali vertici aziendali giorno 5 si sono recati alla Regione per accelerare i tempi dell’accredito della somma necessaria per consentire il pagamento degli stipendi. L’amministratore unico Michelangelo Mastrolorenzo ha informato i sindacati dello stato dell’arte. E si attendono sviluppi.

