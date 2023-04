Dramma nel bosco a Luzzi, 33enne muore schiacciato sotto il tronco di un albero

Dramma nel bosco a Luzzi. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza (distaccamento di Rende) è intervenuta nel pomerigigo in località Conserve per soccorso a persona a seguito di un incidente sul lavoro. Il malcapitato, un boscaiolo di anni 33 di nazionalità albanese Nikolin Zoiza ma residente a San Giovanni in Fiore, che durante le operazioni di taglio di un albero d'alto fusto veniva è stato schiacciato dalla caduta del tronco.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla rimozione del grosso albero ed al recupero della salma. Sul posto Carabinieri, medico legale, magistrato di turno e funzionari dell'ispettorato del lavoro per gli adempimenti di competenza.

