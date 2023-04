Cosenza, i poliziotti in borghese lo beccano con la droga e tenta la fuga. Arrestato 50enne

Nascondeva nelle tasche dei pantaloni due panetti di hascìsc. E' accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti l'uomo, di 50 anni, di Cosenza, arrestato da una pattuglia di poliziotti in borghese in un'area residenziale della città dei Bruzi. Ha tentato di sgfuggire al contriollo compiendo un inversione a "U".

L'uomo alla guida della vettura auto quando s'è accorto dell'auto civetta della polizia ha tentato, con una manovra azzardata, di cambiare strada. La manovra ha attirato l'attenzione degli agenti che si trovavano nell'area per un servizio di controlllo del territorio - disposto dal questore Michele Maria Spina - per prevenire i furti in appartamento. Il cinquantenne è stato fermato e perquisito. Nel corso dell'ispezione i poliziotti hanno trovato, nelle tasche dei pantaloni dell'uomo - che fra l'altro ha precedenti di polizia giudiziaria - i due panetti di hasìsc, del peso di circa duecento grammi. La droga - sulla quale era impresso il marchio Pharmacie 069 - era presumibilmente destinata allo spaccio. L'uomo è stato arrestato e dopo le formalità di rito è stato assegnato ai domiciliari. La droga è stata sequestrata e dal marchio apposto sulla confezione si cercherà di risalire alla filiera di produzione.

