Cosenza, rapina un clochard armato di coltello e scappa tra la folla. Arrestato 51enne

Un cinquantunenne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cosenza perché, armato di coltello, aveva rapinato un clochard dileguandosi a piedi tra la folla. La segnalazione è giunta sul numero di emergenza 113 e le Volanti che sono intervenute hanno rintracciato l’uomo che, nonostante le minacce rivolte ai poliziotti, è stato contenuto, tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al cinquantenne, su richiesta del locale Ufficio di Procura, coordinata dal Procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo, è stata notificata l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.

