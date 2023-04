Intralci burocratici frenano la strada del nuovo ospedale della Sibaritide

Occorrerà ancora qualche passaggio burocratico per la definizione dell’iter che porterà alla realizzazione della Strada provinciale 195 che collega la vecchia Ss 106 con la 106 bis e consentirà un accesso idoneo ed adeguato al flusso di traffico per il nuovo ospedale della Sibaritide. Si tratta di un’arteria importante che sarà allargata e conforme al traffico che dovrà sostenere, compresa la realizzazione del cavalcavia sulla ferrovia che era stato previsto anni addietro realizzando anche dei piloni.

I lavori sono stati aggiudicati, previo gara eseguita dalla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia, alla società Sciaben Srl di Villapiana, che dovrà produrre il progetto esecutivo secondo quanto previsto nell’appalto di gara.

In questa fase i passaggi burocratici si sono resi necessari, così come ci ha confermato l’assessore all’assetto del territorio, Tatiana Novello, per le osservazioni proposte da alcuni proprietari di terreni attraversati dalla strada ed interessati dagli espropri.

Questi ultimi saranno convocati nei prossimi giorni dall’Amministrazione comunale e dai tecnici del comune per chiarire alcuni aspetti del progetto esecutivo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata