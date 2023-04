Donna aggredita da sei cani randagi ad Amantea

Il problema del randagismo ad Amantea è purtroppo ben presente. Da un lato ci sono i classici cani di quartiere che convivono perfettamente con l’uomo, dall’altro si verificano sistematicamente eventi dall’elevata tragicità. Una giovane donna, T.L. è stata brutalmente assalita da un gruppo di cani mentre era impegnata nella consueta uscita serale con il suo labrador.

«Come di consueto – spiega la vittima dell’aggressione – sono uscita per la passeggiata serale con il mio cane, un labrador adulto, intorno a mezzanotte. All’altezza dell’ingresso del Parco della Grotta, mentre passeggiavo tranquillamente, sei cani randagi di media e grande taglia sono sbucati dal canneto di fronte, saltando addosso sia a me, sia al mio cane. In pochi secondi – racconta ancora la vittima dell’aggressione – ci siamo ritrovati circondati». Una cronaca aberrante quella della donna che sottolinea: «Per evitare di essere morsa e di far ferire il mio cane mi sono messa a correre, cadendo ripetutamente. Dopo qualche istante sono riuscita a chiamare i Carabinieri della locale stazione e a raggiungere la mia abitazione. Ma dopo pochissimo tempo, passato anche l’effetto dell’ansia e della paura, ho iniziato ad avvertire fortissimi dolori, tanto da rendere necessario una visita presso il pronto soccorso dell’ospedale di Paola». Il referto dei medici riporta una contusione del polso sinistro, del bacino e della spalla destra e sette giorni di prognosi domiciliari.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata