La svolta di Corigliano Rossano, futuro green con l’idrogeno

Si avvia verso la concretizzazione l’idea, perorata dall’Amministrazione comunale che è stata condivisa da Enel, di puntare sull’idrogeno verde, quale combustibile ecosostenibile ad emissione zero, che guarda al futuro ed alla mobilità senza inquinare. Di questo ne è soddisfatto il sindaco Flavio Stasi che fa il punto sulla scelta di trasformazione del sito della centrale Enel di contrada Sant’Irene dell’area urbana di Rossano che passa dalla fase di utilizzo dei combustibili fossili a quella della delle carbonizzazione.

Si tratta, secondo quanto evidenziato dal Comune, di una proposta di qualità, come emerge da una recente intervista del docente del Dipartimento di fisica dell’Unical, Raffaele D’Agostino, in relazione all’avviso pubblico emanato lo scorso gennaio per la “Realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse”, che ha visto Enel produzione ottenere un finanziamento di oltre 15 milioni di euro per la centrale di contrada Sant’Irene a Corigliano-Rossano. Si tratta della prima volta, dall’inizio della dismissione degli impianti termici, che sul sito tornano investimenti pubblici, in questo caso a valere sul Pnrr.

«A Corigliano-Rossano, dunque – evidenzia Stasi – si porrà un piccolo tassello all’interno di una strategia più ampia, che è quella della decarbonizzazione, ossia il passaggio da un’economia basata sui combustibili fossili a una basata sull’energia pulita, che l’Amministrazione intende collegare ad un rilancio complessivo del sito e dei servizi per la comunità».

Ancora il primo cittadino fa presente che «la svolta ad idrogeno per il sito Enel di Sant’Irene, alla quale abbiamo lavorato molto, sta aprendo scenari importanti di rilancio complessivo del territorio in chiave totalmente sostenibile. Leggere interviste di autorevoli docenti universitari che parlano del progetto descrivendo “un futuro ad idrogeno” e spiegando come la tecnologia sia a zero produzione di anidride carbonica, conferma che l'intuizione era quella giusta».

