Apertura del tribunale di Rossano, l'associazione forense incontra il sindaco Stasi

Continua il giro di incontri della Associazione Forense Sibaritide “Costantino Mortati” – Oggi Sezione Territoriale del Foro di Castrovillari A.N.F., in accreditamento, per sostenere ragionevolmente e concretamente quanti si stanno operando per la causa del Tribunale della Sibaritide.

Nel pomeriggio di ieri, la delegazione della Associazione, ha incontrato il Sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, sulla questione cruciale della disponibilità degli uffici di giustizia della Città, per una eventuale collocazione, anche transitoria, dell’istituendo Tribunale della Sibaritide.

La delegazione Forense, composta dagli avv. Franco Camodeca, Vittorio Ruscio, Lucia Rita Pistola, Elisabetta Verrina ed Alfonsina Sapia, è stata ricevuta dal Sindaco della città, Ing. Flavio Stasi, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Marinella Grillo, ha chiesto al Sindaco un impegno concreto.

Ampia e aperta discussione si è tenuta sulla necessità del Tribunale della Sibaritide, quale strumento necessario per lo sviluppo economico e sociale del territorio, ma soprattutto presidio dello Stato a tutela dei diritti inderogabili dei cittadini.

La delegazione Forense ha chiesto ed ottenuto dal Sindaco “garanzie reali” circa la disponibilità politica ed istituzionale alla apertura del Tribunale della Sibaritide, sia per l’immediato sia nella prospettiva di una ubicazione centrale dell’ispirato Tribunale, impegnandosi ed assicurando la disponibilità immediata dei locali per il Presidio di giustizia di nuova istituzione. Processo in itinere nelle Commissioni Parlamentari che potrebbe concludersi positivamente per questo territorio. Il Sindaco ha assicurato la delegazione che questo non è il tempo delle contrapposizioni politiche territoriali ma della collaborazione.

La Delegazione ha lasciato l’incontro assicurando che il viaggio verso altre Istituzioni proseguirà, chiedendo udienze ed impegni, per sostenere la istituzione del Tribunale della Sibaritide in tempi ragionevoli. Ha ringraziato il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, registrando la disponibilità e convergenza sostanziale delle Istituzioni sin qui incontrate.

© Riproduzione riservata