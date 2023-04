Corigliano Rossano, adesso nel borgo rubano le targhe delle auto

Macchine vandalizzate e ora… anche private della targa. Dilaga il mal costume a Corigliano Rossano dove negli ultimi tempi si sta assistendo sia alle azioni di una microcriminalità che ha spavaldamente rialzato la testa, ma anche ad un malcostume di inciviltà che spesso si associa a comportamenti illegittimi e che vanno contro il bene comune. Nelle scorse settimane avevamo avuto modo di raccontare dei raid vandalici contro le auto parcheggiate, soprattutto nel centro storico ausonico.

Per un certo periodo qualcuno si è divertito e non poco a graffiare le carrozzerie con oggetti appuntiti rendendole qualsiasi muri per graffiti incomprensibili. È di questi giorni, invece, la notizia di numerose segnalazioni di automobilisti che segnalano di aver smarrito le targhe delle proprie auto. Sulle prima alcuni utenti erano convinti di aver preso qualche buca di troppo e di conseguenza di aver perso per strada la targa della vettura che per gli urti si era staccata dalla sua allocazione sul mezzo.

