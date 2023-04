Tribunale di Corigliano Rossano, la chiusura ha penalizzato i giovani avvocati

«La giovane avvocatura ha pagato un prezzo un troppo alto per la chiusura del Tribunale di Rossano» A parlare è l'avvocato Luca Candiano presidente della sezione cittadina dell'Aiga, l'associazione nazionale dei giovani avvocati. Il sodalizio che all'epoca dell'avvio delle proteste per il mantenimento del palazzo di giustizia di Rossano coniò lo slogan “Io non chiudo” è che oggi torna a far sentire la sua voce attraverso il suo nuovo presidente. «Essere dirottati in un altro Foro, con significative criticità e disagi – afferma il presidente Candiano – con l'inadeguatezza infrastrutturale, ha significato e significa aggravi di tempo, costi e rischi». Ma non c'è solo questo come triste risvolto della medaglia della chiusura dell'ex tribunale di Rossano. «Molti giovani colleghi, ci conferma la guida dell’Aiga cittadina, hanno lasciato la professione e i neolaureati che ritornano sono sempre meno, trovano lavoro altrove».

Una analisi che va anche oltre che offre nuovi spunti di riflessione sulla necessità non più rinviabile della istituzione del tribunale di Corigliano Rossano: «La lontananza tra l'area territoriale che domanda giustizia e l'ubicazione dell'Ufficio che la offre è tanta e tale da rendere il relativo mercato reciprocamente non appetibile. Ma gli ultimi dieci anni, aggiunge l'avvocato Luca Candiano, hanno anche insegnato a tutti che la privazione del Tribunale non ha rappresentato un problema esclusivo dell'avvocatura, ma ha creato anche un vuoto culturale, sociale ed economico nella città che nel frattempo è cresciuta con la fusione». È perciò di estremo interesse anche per il sodalizio dei giovani avvocati che qui hanno deciso di gettare le basi della loro carriera professionale, il dibattito che si è recentemente aperto sulla geografia giudiziaria che si pone il dichiarato scopo di nuove aperture, anche attraverso nuove riorganizzazioni territoriali.

