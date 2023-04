Paola, diritto allo studio negato a uno studente con disabilità. Il Comune: “Non abbanfoniamo nessuno”

«La difficile situazione che vivono a Paola, un papà di famiglia e suo figlio - ragazzo disabile al quale tutti noi siamo uniti da sentimenti di sincero affetto - è costantemente monitorata tanto dalla giunta comunale e dall'assessore con delega ai servizi sociali, quanto dagli uffici. Non abbiamo abbandonato nessuno - semmai - stiamo lavorando per porre rimedio ad un disagio che rispettiamo profondamente e che vogliamo far cessare definitivamente». Lo afferma l'amministrazione comunale che dando proseguo alla determina n.26 del 6/02/2019 emergenza abitativa, rileva come si è «garantito fino al mese di Febbraio 2023 il sostegno concreto e reale. Allo stesso modo tenuto conto che la famiglia in questione risulta in graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio popolare, considerata la situazione di stallo, continueremo a sostenerla fino a quando non avranno una casa sicura e dignitosa. Noi non lasciamo nessuno indietro». Si spiega poi come: «il diritto allo studio per il giovane concittadino è sacro. Il servizio di trasporto scolastico che gli ha sempre consentito - come è logico che sia - di recarsi a scuola sarà ripristinato a stretto giro. Purtroppo, la burocrazia ed alcuni intoppi logistici che si verificano in tutti i comuni d'Italia hanno recato inconvenienti non attribuibili a questa maggioranza, ma, con senso di responsabilità poniamo rimedio». Infine si evidenzia: «Paola è una città che fa dell'inclusione, della solidarietà e dell'istruzione scolastica i punti cardini del rilancio che come amministrazione stiamo portando avanti. A questa famiglia giunga incondizionatamente e senza strumentalizzazioni, la nostra più sincera vicinanza».

