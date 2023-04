Cosenza, scuola di via Roma: servono soluzioni

Il sindaco Franz Caruso ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi il dirigente scolastico dell’Ic “Spirito Santo-Via Roma” Massimo Ciglio. Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato anche l’assessore ai Lavori pubblici, Damiano Covelli, il consigliere comunale Francesco Graziadio e Giuseppe Martino del settore Lavori pubblici del Comune, sono state affrontate le diverse problematiche che insistono sulle scuole facenti parte dello stesso istituto, con particolare riferimento agli spazi dedicati all’attività motoria degli alunni, attualmente del tutto insoddisfacenti.

Parimenti è stata discussa la possibilità di portare avanti una politica scolastica del Comune capace di andare oltre gli interventi manutentivi e di erogazione dei servizi di mensa e scuolabus a cui è protesa l’Amministrazione Comunale guidata da Franz Caruso. Il sindaco si è quindi soffermato sulle criticità relative alla palestra del plesso della scuola primaria di via Roma, chiusa da ormai 5 anni, informando il dirigente scolastico di aver trovato in merito una soluzione adeguata. L’idea del primo cittadino è di affidare la ristrutturazione della palestra a terzi, prevedendo una gestione condivisa della stessa. La proposta è stata accolta favorevolmente dal dirigente Ciglio che rispetto all’inagibilità della struttura, dichiarata tale per non conformità ai requisiti di antisismicità con provvedimento del Sindaco nel 2018, ha chiesto una nuova verifica tecnica che anche il primo cittadino ha ritenuto opportuno di far effettuare.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata