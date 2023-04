Scontro auto-moto a Corigliano, 30enne in gravi condizioni

E’ in gravi condizioni il centauro rimasto ferito nell’incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri nell’area urbana di Corigliano. Il sinistro è avvenuto nella centralissima via Nazionale e ha visto coinvolti due mezzi, un Mercedes di colore nero ed appunto una moto su cui viaggiava un giovane di 30 anni del posto.

Ancora in corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente per cui i due mezzi sono venuti in collisione. Come detto a farne le spese più serie è stato il trentenne le cui condizioni sono apparse piuttosto serie. Sul posto è giunta una ambulanza del servizio di emergenza del 118 che constatato il quadro generale del ferito che presentava una condizione di politraumi, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il suo trasferimento nel più attrezzato ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Soccorso dai sanitari anche l’autista del mercedes.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano al quale è affidato anche il compito di verificare l’esatta dinamica dell’accaduto. Vista l’ora e il punto centrale cittadino inevitabile che si sia subito formato un capannello di gente che ha cercato di prestare i primi aiuti e attivare le prime richieste di soccorso per i feriti.

© Riproduzione riservata