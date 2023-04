Cosenza, cappella chiusa al cimitero urbano dopo i nuovi crolli

«Un lucchetto che risolve il problema». Così una nostra lettrice, Marianna De Simone, che torna a parlare della Cappella al vecchio ingresso del cimitero di Colle Mussano che sottolinea «l’indifferenza delle istituzioni nei lavori di ripristino e ristrutturazione della Cappella monumentale dedicata a “San Giuseppe”.

La antica chiesa-Cappella sorta all’interno del cimitero è sottoposta a vincolo monumentale in funzione della sua antichità e della sua bellezza. È stata, negli anni, interessata da diversi lavori: nel 2000 in occasione del Giubileo, nel 2017 con interventi di ripristino della facciata esterna, ma mai per sanare la zona più pericolante e pericolosa: il tetto, interessato per ben due volte da crolli.

«Il primo avvenuto poco dopo aver ignorato il mio appello che segnalava la situazione di grave pericolo e che allertava gli uffici preposti ad intervenire celermente per prevenire seri danni», ricorda Marianna De Simone, «il mio appello è stato completamente ignorato e, dopo neanche ci fu il primo crollo. Fortunatamente, all’interno non c’era nessuno ma si è sfiorata ugualmente la tragedia».

