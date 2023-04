Rete nazionale forense, nasce la sezione calabrese: Nucera prima presidente

Nel solco già tracciato nel corso degli ultimi due anni da RETE NAZIONALE FORENSE, un’associazione di avvocati priva di scopi di lucro e scevra da qualunque connotato politico, finalizzata a diffondere i valori della professione forense secondo una visione costituzionale, nasce la sezione Territoriale della Calabria, presieduta dall’Avv. Giovanna Nadia Nucera.

Grande la soddisfazione del Presidente di Rete Nazionale Forense, Avv. Angelo Ruberto, per il quale la nascita della prima sezione regionale dell’Associazione nazionale riveste un ruolo di alto valore simbolico in una regione nella quale forte è il sentimento di legalità e necessaria la collaborazione per il raggiungimento degli alti valori della giustizia. Queste le parole del Ptresidente Ruberto ai colleghi calabresi: “Vi giungano i miei più sentiti auguri di buon lavoro per questa sfida che vi attende e per la quale, sono sicuro metterete il massimo impegno e raggiungerete grandi risultati. Quale Presidente Nazionale assicuro la massima collaborazione mia personale e degli associati

Lo scopo dell’associazione, condiviso dalla sua sezione territoriale, è principalmente quello di diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale per il ruolo di garanzia che riveste l’avvocato nel rendere effettivo il diritto di difesa e per il contributo offerto alla realizzazione del bene comune.

Massima attenzione viene data alla formazione professionale di tutti gli iscritti, mediante eventi formativi che continueranno a vedere l’intervento di docenti universitari, magistrati della Suprema Corte di Cassazione, e variegate figure professionali necessarie nella risoluzione dei casi e delle problematiche di volta in volta affrontate.

Numerosissimi sono gli Avvocati, specializzati in varie branche del diritto, che hanno deciso di far parte di rete Nazionale Forense, e che stanno contribuendo all’organizzazione di eventi culturali di rilevante prestigio, attraverso i quali vengono approfondite, sotto il profilo giuridico, tematiche di rilevante attualità.

Tra gli iscritti all’associazione nazionale vi sono anche le toghe calabresi che, spinte dall’entusiasmo e dalla voglia di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Rete Nazionale Forense, hanno deciso di istituirne la sezione territoriale al fine di avere un contatto più ravvicinato con il loro stesso territorio.

La nascita della Sezione Territoriale Calabria di RNF costituisce per gli Avvocati calabresi motivo di orgoglio sia per la fiducia accordata dal Presidente e dal Direttivo Nazionale, sia perché quella calabrese è la prima sezione territoriale che vede la luce. La Sezione Territoriale Calabria di RNF, che ha sede in reggio Calabria alla Via XXI Agosto, è composta dai seguenti soci fondatori: Avv. Giovanna Nadia NUCERA (Presidente); Avv. Alfredo MERCATANTE( Vice Presidente) Avv. Floriana DE FILICAIA (Tesoriera) ; Avv. Maria Emanuela DE VITO (Segretaria); Avv. Leda BADOLATI (Presidente dei Probiviri); Avv. Rocco BARILLARO; Avv. Giulia D’AGOSTINO; Avv. Leo CONDEMI; Avv. Vittorio VECCHIO; Avv. Giuseppe Antonio SALADINO; Avv. Teresa ZICCHINELLA; Avv. Francesca SCOLERI; Avv. Carla PESCE.

