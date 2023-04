Furti seriali nella chiesa del Carmine di Cosenza sventati da don Acri

Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 13.30, nella chiesa del Carmine di Cosenza. Da quasi tre anni don Antonio Acri si era accorto di continui furti dai candelieri votivi contenenti offerte destinate ai poveri e, supervisionando le immagini di videosorveglianza, ha ricostruito l’identikit dell'uomo che si aggirava nei pressi della chiesa tra le 13 e le 14. Così ieri, alla stessa ora, ha informato e si è accordato coi militari della caserma dei carabinieri di Cosenza Centro, tanto che appena il ladro è entrato in chiesa è stato colto in flagrante. Si tratta di F.G., originario del napoletano, pregiudicato, ma domiciliato a Cosenza. Dapprima in stato di fermo, presso la caserma dei carabinieri di Cosenza Centro, l’uomo è stato successivamente arrestato per furto. Il sacerdote ha "perdonato il pregiudicato", ha chiesto allo stesso di "scontare la pena e quando sarà in piena libertà potrà scusarsi con la comunità ecclesiale e sarà aiutato come tutti coloro che ne hanno necessità".

