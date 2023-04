Cosenza: arrestato 33enne con cocaina nascosta negli slip, altre tre persone denunciate

Aveva 15 dosi di cocaina nascosta negli slip. E' accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti l'uomo, di 33 anni, noto negli ambienti giudiziari, arrestato dai poliziotti della squadra volante della Questura di Cosenza. L'uomo ha tentato di fuggire in auto dopo che i poliziotti gli avevano imposto l'alt a un posto di blocco.

Ne è nato un inseguimento nelle strade cittadine. Il trentatrenne è stato perquisito e nel corso dell'ispezione i poliziotti hanno trovato la droga. Nel corso dei controlli disposti dal questore Michele Maria Spina per contrastare lo spaccio e il consumo di droga in città i poliziotti hanno denunciato a piede libero, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un quarantesettenne trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Altre due persone, invece, sono state segnalate in Prefettura come assuntrici di sostanze stupefacenti.

