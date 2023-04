Cosenza, incendio doloso in via Piave: fiamme in un esercizio pubblico

Un incendio. Appiccato l’altra notte in danno di un locale pubblico di via Piave. Le fiamme, di chiara origine dolosa, non hanno cagionato danni gravi. Lanciato l’allarme, infatti, sono subito arrivati in zona i vigili del fuoco e le pattuglie della squadra volante, diretta dal vicequestore Mimmo Lanzaro. L’intervento della polizia è stato utile per raccogliere una serie di elementi in vista dell’avvio di più articolate indagini. L’esercizio pubblico sorge nel cuore del dentro cittadino ed è stato colpito in un orario in cui la zona non è frequentata da passanti.

