Corigliano Rossano, doppia assoluzione per l’ex sindaco Geraci

Assolti perché il fatto non sussiste. Il tribunale di Castrovillari ha assolto l’ex sindaco dell’estinto comune di Corigliano Giuseppe Geraci, 74 anni coinvolto in ben due procedimenti penali per reati ambientali.

Entrambi gli episodi contestati sono da contestualizzarsi nel suo ultimo mandato da primi cittadino, ossia quello conclusosi nel 2018. Il primo procedimento penale riguarda la circostanza di sversamenti di percolato dall’ex discarica per i rifiuti di contrada Cotrica. Il fatto risale al 2015 ed era finito alla ribalta nazionale dopo il servizio televisivo messo in onda dal tg satirico “Striscia la notizia”. A seguito della denuncia “via etere” era partita una indagine condotta da parte del Corpo forestale dello Stato, oggi confluito nell’Arma dei Carabinieri. A indagine concluse per Geraci scattò il rinvio a giudizio assieme all’ex funzionario comunale Francesco Bua. Un processo che si è concluso con l’ultima udienza del 27 aprile scorso, ed entrambi gli imputati, difesi rispettivamente dagli avvocati Mario Elmo e Alessandra Bua, sono stati assolti , con sentenza pronunciata dal giudice Luca Fragolino, con la formula più ampia “per non aver commesso il fatto”. Ma i conti con la giustizia l’ex primo cittadino li ha chiusi anche su un altro fronte. Sempre per il ruolo ricoperto di sindaco era rimasto coinvolto in un altro processo penale, assieme ad altri funzionari comunali dell’epoca, ed anche questo chiuso con una assoluzione. In questo caso la sentenza è stata pronunciata nello scorso mese di marzo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata