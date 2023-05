Cosenza, sabato la consegna del Premio Alimena al rettore Leone

Si terrà sabato 6 maggio alle 17,30 presso la Sala Convegni “De Cardona”, BCC Mediocrati di Rende, l’XI Edizione del Premio Antonio Alimena, promosso dal Convegno di Cultura “Maria Cristina di Savoia” di Cosenza. Il Premio verrà consegnato a Nicola Leone, Magnifico Rettore dell’Università della Calabria e Professore Ordinario di Informatica che per l’occasione terrà una lectio magistralis dal titolo: “L’Intelligenza Artificiale applicata alla Medicina”.

Maria Pia Galasso

Aprirà la Cerimonia di Premiazione, la presidente del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia, sezione di Cosenza, Maria Pia Galasso a cui seguiranno i saluti di don Salvatore Fuscaldo, assistente ecclesiastico del Convegno di Cultura “Maria Cristina di Savoia” di Cosenza, di Nicola Paldino, Presidente della BCC Mediocrati, di Franz Caruso, sindaco di Cosenza e Vitaliano Salazar, Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. I lavori verranno poi introdotti da Angela Gatto, Presidente del Premio Alimena e Delegata Regionale dei Convegni di Cultura ed il coordinamento dell’evento è affidato a Marcello Maggiolini, professore ordinario di Patologia Generale e Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Durante la manifestazione gli intermezzi musicali saranno curati dalla Scuola d’Arte Musikè e vedranno la partecipazione degli artisti Carmela Martire e Ferdinando Autiero. Il Prof. Nicola Leone è uno scienziato riconosciuto a livello internazionale e il suo curriculum mette in evidenza che può essere considerato tra i padri dell’intelligenza artificiale. Interessato e attratto dalla ricerca scientifica si è distinto per ricerche e pubblicazioni; nel 2019 è stato eletto Rettore dell’Università degli Studi della Calabria e sarà in carica fino al 2025. Insieme al suo staff si è distinto nella ricerca, vincendo premi e ottenendo riconoscimenti fra i più ambiti al mondo nel campo della computer science.

